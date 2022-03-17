أخبار دولية
17 آذار 2022 - 16:50
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الرئيس الأوكراني يقول إنه تحدث مع ماكرون وأكدا ضرورة استمرار "حوار السلام"

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الرئيس الأوكراني يقول إنه تحدث مع ماكرون وأكدا ضرورة استمرار &quot;حوار السلام&quot;
Lebanon News
اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إنه تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وأكدا معا على "استمرار حوار السلام".
 
 
وقال زيلينسكي في تغريدة على تويتر "لابد أن نعزز التحالف المناهض للحرب".
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