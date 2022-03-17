أخبار دولية 17 آذار 2022 - 16:50 17/03/2022 16:50:15 الرئيس الأوكراني يقول إنه تحدث مع ماكرون وأكدا ضرورة استمرار "حوار السلام"

الرئيس الأوكراني يقول إنه تحدث مع ماكرون وأكدا ضرورة استمرار "حوار السلام"

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LBCI News Lebanon

اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إنه تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وأكدا معا على "استمرار حوار السلام".





وقال زيلينسكي في تغريدة على تويتر "لابد أن نعزز التحالف المناهض للحرب". الإعلان

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