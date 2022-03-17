أعضاء الكونغرس الأميركي يصوتون لقطع الروابط التجارية مع روسيا

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صوّت مجلس النواب الأميركي الخميس على تعليق وضعية "الدولة الأولى بالرعاية" مع روسيا في مجال التجارة، مضيقا الخناق الغربي على الاقتصاد الروسي بعد غزو أوكرانيا.وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر "أعضاء مجلس الشيوخ والبيت الأبيض عملوا معا لأسابيع على صياغة مشروع قانون قوي وفعال من شأنه أن يكون أشد إيلاما على روسيا بوتين، ومقبولا لدى حلفائنا الأوروبيين".وأضاف "حتى الآن، لا يزال الحزبان الديموقراطي والجمهوري متحدين في توجيه رسالة واضحة الى بوتين: العنف غير الإنساني الذي يمارسه ضد الشعب الأوكراني سيكون ثمنه باهظا، والخطوة التي اتخذها مجلس النواب اليوم هي طريقة أخرى عملنا عليها وتحققت".