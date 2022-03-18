أسرة فرنسي محتجز في إيران تطالب باريس ببذل مزيد من الجهد لإطلاق سراحه

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غداة إطلاق سراح مواطنَين إيرانيين بريطانيين بعد احتجازهما لسنوات في إيران، دعت أسرة الفرنسي بنجامين بريير المحتجز في الجمهورية الإسلامية بتهمة التجسس الحكومة الفرنسية إلى أن تبذل "القدر نفسه من الجهد" لإطلاق سراحه.وقالت بلاندين بريير شقيقة بنجامين لوكالة فرانس برس "نحن سعداء جدا وشعرنا بالتأثر من أجلهما بعد هذه المعركة الطويلة. ما نأمله الآن هو أن تقوم الحكومة الفرنسية بالقدر نفسه ن الجهد" الذي بذلته الحكومة البريطانية.وأضافت أن الإفراج عن الإيرانيين البريطانيين يشكل "خطوة كبيرة بالنسبة إلينا، فهو يمنحنا كثيرا من الأمل".واعتُقل بريير في إيران وحكمت عليه محكمة ثورية في مشهد (شمال شرق) في 25 كانون الثاني بالسجن.وبريير الذي لطالما أكّد أنّه كان في إيران بغرض السياحة، أوقف في أيار 2020 لالتقاطه بواسطة طائرة مسيّرة "صوراً لمناطق محظورة" في حديقة طبيعية في الجمهورية الإسلامية.واعتبرت الخارجية الفرنسية إدانته "غير مقبولة".ووصل الإيرانيان البريطانيان المفرج عنهما في طهران نازنين زاغاري-راتكليف وأنوشه آشوري إلى المملكة المتحدة جوا بعدما أمضيا سنوات طويلة رهن الاعتقال في إيران، وجاء الإفراج عنهما في إطار تسوية أعلنت الحكومة البريطانية أنها سدّدت بموجبها دينا قديما على صلة بصفقة أسلحة ملغاة.