أخبار دولية
18 آذار 2022 - 03:12
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السعودية تمدد تأشيرات الدخول للأوكرانيين دون رسوم أو غرامات

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السعودية تمدد تأشيرات الدخول للأوكرانيين دون رسوم أو غرامات
Lebanon News
أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن المملكة أصدرت أمرا ملكيا يقضي بتمديد التأشيرات السياحية والتجارية للمواطنين الأوكرانيين دون رسوم أو غرامات لاعتبارات إنسانية.

وسيكون التمديد تلقائيا دون الحاجة إلى التوجه إلى سلطات الهجرة. 
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