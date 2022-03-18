أخبار دولية 18 آذار 2022 - 05:11 18/03/2022 05:11:27 رئيس الوزراء: النرويج تستعد لاستقبال نحو 100 ألف لاجئ أوكراني هذا العام

رئيس الوزراء: النرويج تستعد لاستقبال نحو 100 ألف لاجئ أوكراني هذا العام

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LBCI News Lebanon

أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره أمام البرلمان الجمعة أن بلاده تعتقد أنها ستستقبل قرابة 30 ألف لاجئ أوكراني هذا العام، لكنها تستعد لوضع يصل فيه عدد اللاجئين إلى 100 ألف مع فرار المزيد من الأوكرانيين بعد غزو روسيا لبلادهم.



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