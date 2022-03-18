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18 آذار 2022 - 07:01
18/03/2022 07:01:18
الحرب الروسية الاوكرانية: اشتعال الجبهات في ماريوبول ولفيف
الحرب الروسية الاوكرانية: اشتعال الجبهات في ماريوبول ولفيف
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LBCI News Lebanon
في الحرب الروسية المتواصلة على اوكرانيا، الانظار تتجه الى مدينة مدينة ماريوبول، الميناء الأوكراني الاستراتيجي المحاصر في جنوب شرق البلاد.
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