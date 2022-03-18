أخبار دولية
18 آذار 2022 - 07:01
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الحرب الروسية الاوكرانية: اشتعال الجبهات في ماريوبول ولفيف

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Lebanon News
في الحرب الروسية المتواصلة على اوكرانيا، الانظار تتجه الى مدينة مدينة ماريوبول، الميناء الأوكراني الاستراتيجي المحاصر في جنوب شرق البلاد.
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