الحرب الروسية الاوكرانية: اشتعال الجبهات في ماريوبول ولفيف

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LBCI News Lebanon

في الحرب الروسية المتواصلة على اوكرانيا، الانظار تتجه الى مدينة مدينة ماريوبول، الميناء الأوكراني الاستراتيجي المحاصر في جنوب شرق البلاد.