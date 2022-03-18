أخبار دولية
18 آذار 2022 - 08:42
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منظمات مالية دولية تحذر من تبعات عالمية "واسعة النطاق" للحرب في أوكرانيا

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منظمات مالية دولية تحذر من تبعات عالمية &quot;واسعة النطاق&quot; للحرب في أوكرانيا
Lebanon News
حذرت المنظمات الإقتصادية الدولية الكبرى بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية من تبعات "واسعة النطاق" للغزو الروسي لأوكرانيا على الإقتصاد العالمي.
      
وأعربت المنظمات في بيان مشترك عن "هولها وقلقها الشديد" حيال الحرب في أوكرانيا موضحة أنها اجتمعت الخميس لبحث وطأتها والرد الجماعي الواجب عليها.
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وذكرت المؤسسات الموقعة وبينها أيضًا بنك الإستثمار الأوروبي أنه "بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية المدمرة في أوكرانيا، فإن الحرب تبلبل سبل المعيشة في المنطقة وما بعدها".
 
وأوضحت أن "الحرب تحد من إمدادات الطاقة والمواد الغذائية وتتسبب بارتفاع الأسعار وزيادة الفقر، ما سيضر بالإنتعاش الإقتصادي في مرحلة ما بعد الوباء في العالم".
 
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