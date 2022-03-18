أخبار دولية
18 آذار 2022 - 10:00
18/03/2022 10:00:33
جونسون: بريطانيا تدعم موقف أوكرانيا في محادثات السلام
جونسون: بريطانيا تدعم موقف أوكرانيا في محادثات السلام
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LBCI News Lebanon
أشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أنه يدعم موقف أوكرانيا في محادثات السلام، حسبما أفاد مقر رئاسة الوزراء البريطانية في بيان بعد مكالمة بين الزعيمين الجمعة.
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