جونسون: بريطانيا تدعم موقف أوكرانيا في محادثات السلام

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LBCI News Lebanon

أشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أنه يدعم موقف أوكرانيا في محادثات السلام، حسبما أفاد مقر رئاسة الوزراء البريطانية في بيان بعد مكالمة بين الزعيمين الجمعة.