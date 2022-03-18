أخبار دولية
18 آذار 2022 - 10:00
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جونسون: بريطانيا تدعم موقف أوكرانيا في محادثات السلام

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جونسون: بريطانيا تدعم موقف أوكرانيا في محادثات السلام
Lebanon News
أشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أنه يدعم موقف أوكرانيا في محادثات السلام، حسبما أفاد مقر رئاسة الوزراء البريطانية في بيان بعد مكالمة بين الزعيمين الجمعة.
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