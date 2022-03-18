أخبار دولية
18 آذار 2022 - 10:32
18/03/2022 10:32:24
زلزال قوته 5.5 درجة يهز شمال شرق اليابان ولا تحذير من تسونامي
زلزال قوته 5.5 درجة يهز شمال شرق اليابان ولا تحذير من تسونامي
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اليابان,زلزال,زلزال قوته 5.5 درجة يهز شمال شرق اليابان ولا تحذير من تسونامي
LBCI News Lebanon
أعلنت إدارة الأرصاد اليابانية أن زلزالًا بلغت قوته 5.5 درجة ضرب أجزاء من منطقة إيواتي في شمال شرق اليابان في وقت متأخر من الجمعة.
وأشارت الوكالة إلى أن الزلزال كان على عمق 20 كيلومترًا. ولم تصدر أي تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار دولية
زلزال
اليابان
إقرأ أيضاً