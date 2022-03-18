زلزال قوته 5.5 درجة يهز شمال شرق اليابان ولا تحذير من تسونامي

أعلنت إدارة الأرصاد اليابانية أن زلزالًا بلغت قوته 5.5 درجة ضرب أجزاء من منطقة إيواتي في شمال شرق اليابان في وقت متأخر من الجمعة.وأشارت الوكالة إلى أن الزلزال كان على عمق 20 كيلومترًا. ولم تصدر أي تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).