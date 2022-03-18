أخبار دولية
18 آذار 2022 - 11:30
18/03/2022 11:30:39
وزارة الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية لم تحرز أي تقدم
وزارة الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية لم تحرز أي تقدم
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LBCI News Lebanon
أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار أن القوات الأوكرانية منعت القوات الروسية من تحقيق أي تقدم جديد الجمعة.
وفي تصريحات أذاعها التلفزيون الوطني قالت ماليار إن القوات الروسية تعاني من مشاكل تتعلق بإمدادات الغذاء والوقود والاتصالات.
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