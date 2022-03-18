أخبار دولية
18 آذار 2022 - 11:30
Back

وزارة الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية لم تحرز أي تقدم

وزارة الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية لم تحرز أي تقدم Lebanon, news ,lbci ,أخبار القوات الروسية,وزارة الدفاع الأوكرانية,وزارة الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية لم تحرز أي تقدم
episodes
وزارة الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية لم تحرز أي تقدم
Lebanon News
أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار أن القوات الأوكرانية منعت القوات الروسية من تحقيق أي تقدم جديد الجمعة.
 
وفي تصريحات أذاعها التلفزيون الوطني قالت ماليار إن القوات الروسية تعاني من مشاكل تتعلق بإمدادات الغذاء والوقود والاتصالات.
 
 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً