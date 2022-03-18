وزارة الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية لم تحرز أي تقدم

أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار أن القوات الأوكرانية منعت القوات الروسية من تحقيق أي تقدم جديد الجمعة.وفي تصريحات أذاعها التلفزيون الوطني قالت ماليار إن القوات الروسية تعاني من مشاكل تتعلق بإمدادات الغذاء والوقود والاتصالات.