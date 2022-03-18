أخبار دولية 18 آذار 2022 - 14:55 18/03/2022 14:55:00 أميركا تستفز إسرائيل: شطب الحرس الثوري الإيراني عن لائحة الإرهاب؟

المعارك في مأرب وشبوة وغيرِها... هل تزول مع اعلانِ مجلسِ التعاون الخليجي عقدِ محادثاتٍ بين الحوثيين والحكومة؟

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LBCI News Lebanon

هل تتذكرونَ هذه المعارك المحتدمةَ في مأرب وشبوة وغيرِها من المناطق في اليمن؟



هذا المشهد قد يزولُ مع اعلانِ مجلسِ التعاون الخليجيّ هذا الاسبوع عن عقدِ محادثاتٍ بين الحوثيين والحكومةِ اليمنية المدعومةِ من التحالفِ بقيادة السعودية. الإعلان

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