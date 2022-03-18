أخبار دولية
18 آذار 2022 - 14:56
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عين روسيا على ماريوبول فما هي اهميتها الاستراتجية؟

لماذا عين موسكو على ماريوبول بأي ثمن؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار ماريوبول,موسكو,لماذا عين موسكو على ماريوبول بأي ثمن؟
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Lebanon News
مدينة ماريوبول، بوابة شرق أوكرانيا، والجامعة بين الموقع الاستراتيجي والثقل الاقتصادي، الانظار تتجه اليها الان.

القتال وصل الى وسطها، واحكم الجيش الروسي وحلفاؤه الانفصاليون الحصار على القوميين في المدينة، بحسب موسكو، بهدف السيطرة عليها.
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