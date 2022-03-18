أخبار دولية
18 آذار 2022 - 14:56
18/03/2022 14:56:00
عين روسيا على ماريوبول فما هي اهميتها الاستراتجية؟
لماذا عين موسكو على ماريوبول بأي ثمن؟
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LBCI News Lebanon
مدينة ماريوبول، بوابة شرق أوكرانيا، والجامعة بين الموقع الاستراتيجي والثقل الاقتصادي، الانظار تتجه اليها الان.
القتال وصل الى وسطها، واحكم الجيش الروسي وحلفاؤه الانفصاليون الحصار على القوميين في المدينة، بحسب موسكو، بهدف السيطرة عليها.
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