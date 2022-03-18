عين روسيا على ماريوبول فما هي اهميتها الاستراتجية؟

لماذا عين موسكو على ماريوبول بأي ثمن؟

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LBCI News Lebanon

مدينة ماريوبول، بوابة شرق أوكرانيا، والجامعة بين الموقع الاستراتيجي والثقل الاقتصادي، الانظار تتجه اليها الان.



القتال وصل الى وسطها، واحكم الجيش الروسي وحلفاؤه الانفصاليون الحصار على القوميين في المدينة، بحسب موسكو، بهدف السيطرة عليها.