أخبار دولية
18 آذار 2022 - 14:52
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تعطيل مسار التفاوض... بوتين اتهم كييف بمحاولة إبطاء المحادثات

تعطيل مسار التفاوض... بوتين اتهم كييف بمحاولة إبطاء المحادثات Lebanon, news ,lbci ,أخبار روسيا, كييف ,اوكرانيا,تعطيل مسار التفاوض... بوتين اتهم كييف بمحاولة إبطاء المحادثات
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Lebanon News
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