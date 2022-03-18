أخبار دولية
18 آذار 2022 - 14:52
18/03/2022 14:52:00
تعطيل مسار التفاوض... بوتين اتهم كييف بمحاولة إبطاء المحادثات
تعطيل مسار التفاوض... بوتين اتهم كييف بمحاولة إبطاء المحادثات
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LBCI News Lebanon
أرض المعركة بين أوكرانيا وروسيا تتخبط الجمعة بين تصعيد ديبلوماسي من الجهتين وبين تطور لافت في المفاوضات...
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