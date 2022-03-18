تعطيل مسار التفاوض... بوتين اتهم كييف بمحاولة إبطاء المحادثات

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LBCI News Lebanon

أرض المعركة بين أوكرانيا وروسيا تتخبط الجمعة بين تصعيد ديبلوماسي من الجهتين وبين تطور لافت في المفاوضات...