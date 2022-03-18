البيت الأبيض: الأسلحة المقدمة لأوكرانيا لا تستهدف مهاجمة بلد آخر

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LBCI News Lebanon

اعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة إن أيا من الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا لا يمكن أن تستخدم لشن هجوم على بلد آخر.



وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض على أن هذه الأسلحة هي لأغراض دفاعية فقط.