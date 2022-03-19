أخبار دولية
19 آذار 2022 - 02:16
Back

روسيا تعمل بمفردها على إرسال بعثة إلى المريخ بعد تجميد أوروبا مشروعا مشتركا

روسيا تعمل بمفردها على إرسال بعثة إلى المريخ Lebanon, news ,lbci ,أخبار أوروبا, المريخ,روسيا,روسيا تعمل بمفردها على إرسال بعثة إلى المريخ
episodes
روسيا تعمل بمفردها على إرسال بعثة إلى المريخ بعد تجميد أوروبا مشروعا مشتركا
Lebanon News
نقلت وكالة أنباء انترفاكس عن مسؤول كبير قوله إن روسيا ستبدأ العمل في إرسال بعثة خاصة بها إلى المريخ بعد تجميد وكالة الفضاء الأوروبية مشروعا مشتركا في أعقاب الغزو الأوكراني.
  
وأعلنت وكالة الفضاء الأوروبية الخميس أنه سيكون من المستحيل مواصلة التعاون مع روسيا في مهمة (إكسومارس). وكان من المقرر أن ينقل صاروخ روسي مسبارا أوروبي الصنع إلى المريخ في وقت لاحق من هذا العام.
الإعلان
  
وقال ديمتري روغوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس): "سنبدأ في المستقبل القريب جدا العمل على تنفيذ مهمة إلى المريخ".
  
ونقلت إنترفاكس عنه قوله إنه لا يعتقد أن هناك حاجة بالضرورة لمسبار لأن المركبة الروسية المصممة لنقل المسبار ستكون قادرة على القيام بالأعمال العلمية المطلوبة.
  
ولفت روغوزين الى أن هناك "شكوكا كبيرة" بشأن ما يمكن لوكالة الفضاء الأوروبية أن تفعله بدون روسيا التي تملك بالفعل صاروخا وموقع إطلاق ومركبة هبوط. وأشار الى أن وكالة الفضاء الأوروبية ستحتاج إلى ست سنوات على الأقل لتطوير وحدتها الخاصة.
 
وردا على العقوبات علقت روسكوزموس بالفعل تعاونها مع أوروبا بشأن عمليات الإطلاق الفضائية، معلنة أنها ستتوقف عن تزويد الولايات المتحدة بمحركات الصواريخ.
 
الإعلان
إقرأ أيضاً