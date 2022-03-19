أخبار دولية
19 آذار 2022 - 03:16
19/03/2022 03:16:33
مكتب الادعاء الأوكراني: 112 طفلا قتلوا منذ بداية الحرب
مكتب الادعاء الأوكراني: 112 طفلا قتلوا منذ بداية الحرب
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LBCI News Lebanon
أفاد مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم، بأن 112 طفلا قتلوا منذ بداية الحرب التي تشنها روسيا.
وكشف على تليغرام أن 140 طفلا أصيبوا.
ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من صحة المعلومات.
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