أخبار دولية
19 آذار 2022 - 03:16
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مكتب الادعاء الأوكراني: 112 طفلا قتلوا منذ بداية الحرب

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مكتب الادعاء الأوكراني: 112 طفلا قتلوا منذ بداية الحرب
Lebanon News
أفاد مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم، بأن 112 طفلا قتلوا منذ بداية الحرب التي تشنها روسيا.
  
وكشف على تليغرام أن 140 طفلا أصيبوا.
  
ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من صحة المعلومات. 
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