مكتب الادعاء الأوكراني: 112 طفلا قتلوا منذ بداية الحرب

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LBCI News Lebanon

أفاد مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم، بأن 112 طفلا قتلوا منذ بداية الحرب التي تشنها روسيا.



وكشف على تليغرام أن 140 طفلا أصيبوا.



ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من صحة المعلومات.