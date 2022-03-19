أخبار دولية
19 آذار 2022 - 03:30
19/03/2022 03:30:01
شركة الطاقة الروسية "غازبروم": نواصل تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
شركة الطاقة الروسية "غازبروم": نواصل تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
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LBCI News Lebanon
أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم اليوم، أنها تواصل تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا تماشيا مع طلبات المستهلكين الأوروبيين.
وكشفت أن الطلبات بلغت 106.6 مليون متر مكعب في 19 آذار.
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