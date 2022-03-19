شركة الطاقة الروسية "غازبروم": نواصل تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

Lebanon, news ,lbci ,أخبار أوكرانيا, أوروبا, الغاز,غازبروم,شركة الطاقة الروسية "غازبروم": نواصل تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

LBCI News Lebanon

أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم اليوم، أنها تواصل تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا تماشيا مع طلبات المستهلكين الأوروبيين.



وكشفت أن الطلبات بلغت 106.6 مليون متر مكعب في 19 آذار.