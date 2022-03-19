أخبار دولية
19 آذار 2022 - 03:30
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شركة الطاقة الروسية "غازبروم": نواصل تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

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شركة الطاقة الروسية &quot;غازبروم&quot;: نواصل تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
Lebanon News
أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم اليوم، أنها تواصل تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا تماشيا مع طلبات المستهلكين الأوروبيين.
  
وكشفت أن الطلبات بلغت 106.6 مليون متر مكعب في 19 آذار. 
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