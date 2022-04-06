أخبار دولية
06 نيسان 2022 - 08:08
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القصف الروسي مستمر والحرب تحصد مزيدًا من الضحايا

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Lebanon News
لا يزال صدى المعارك يصدح في أنحاء أوكرانيا، تحديدًا في منطقة لفيف حيث دوت إنفجارات أعلن حاكم لفيف عدم ورود أي تقارير عن إصابات جرائها، في حين أسفر قصف مدفعي روسي على قريتين قرب العاصمة كييف عن سقوط 12 قتيلًا.
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