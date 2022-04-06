أخبار دولية
06 نيسان 2022 - 08:08
06/04/2022 08:08:00
القصف الروسي مستمر والحرب تحصد مزيدًا من الضحايا
القصف الروسي مستمر والحرب تحصد مزيدًا من الضحايا
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LBCI News Lebanon
لا يزال صدى المعارك يصدح في أنحاء أوكرانيا، تحديدًا في منطقة لفيف حيث دوت إنفجارات أعلن حاكم لفيف عدم ورود أي تقارير عن إصابات جرائها، في حين أسفر قصف مدفعي روسي على قريتين قرب العاصمة كييف عن سقوط 12 قتيلًا.
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