القصف الروسي مستمر والحرب تحصد مزيدًا من الضحايا

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LBCI News Lebanon

لا يزال صدى المعارك يصدح في أنحاء أوكرانيا، تحديدًا في منطقة لفيف حيث دوت إنفجارات أعلن حاكم لفيف عدم ورود أي تقارير عن إصابات جرائها، في حين أسفر قصف مدفعي روسي على قريتين قرب العاصمة كييف عن سقوط 12 قتيلًا.