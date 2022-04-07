أخبار دولية
07 نيسان 2022 - 01:14
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الرئيس اليمني يعلن تسليم صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي

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الرئيس اليمني يعلن تسليم صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي
Lebanon News
أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الخميس تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن، يُسلّم بموجبه صلاحياته، في مسعى لتوحيد الصفوف في المعسكر الذي يقاتل الحوثيين في البلاد منذ أكثر من سبع سنوات.

وقال هادي المقيم في الرياض في خطاب بث على التلفزيون "ينشأ بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وأفوّض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".
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وسيتألف المجلس الرئاسي من ثمانية أعضاء وسيكون برئاسة رشاد العليمي وهو وزير سابق ومستشار لهادي. وسيتسلم المجلس بالإضافة لصلاحيات الرئيس صلاحيات نائب الرئيس.

وكلف هادي أيضا مجلس القيادة الرئاسي "التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام".
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