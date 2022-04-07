بوغوتا تدافع عن عملية عسكرية تؤكّد منظّمات حقوقية أن قتلاها مدنيون

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شدّدت بوغوتا على "مشروعية" عملية عسكرية أسفرت عن مقتل 11 شخصاً يؤكّد الجيش الكولومبي أنّهم متمرّدون سقطوا في المعارك بينما تقول منظمات حقوقية وسكان إنّ القتلى مدنيون.وقال وزير الدفاع الكولمبي دييغو مولانو لصحافيين إنّ "هذه عملية مشروعة تمّ التخطيط لها منذ أكثر من خمسة أشهر استناداً إلى معلومات من أجهزة الاستخبارات".وكانت منظمة أوبياك التي تدافع عن حقوق السكّان الأصليين في منطقة الأمازون الكولومبية، ومكتب أمين المظالم أكّدا مقتل حاكم من السكان الأصليين وثلاثة من السكان خلال العملية العسكرية التي نفّذها الجيش في 29 آذار في بلدة بويرتو ليغويزامو (جنوب).وبعد يومين من العملية العسكرية قال أوسكار دازا المتحدّث باسم أوبياك إنّ "القتلى الذي سقطوا بأيدي الجيش ليسوا مقاتلين بل مدنيون، بينهم رفاق من السكّان الأصليين".