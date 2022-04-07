القضاء التركي يثبّت إحالة قضية قتل خاشقجي إلى السعودية

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LBCI News Lebanon

قرر القضاء التركي إحالة قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018 إلى المملكة.



وقال قاضي المحكمة في اسطنبول حيث تجري محاكمة 26 متهما سعوديا غيابيا منذ تموز2020: "قررنا إحالة القضية إلى السعودية".