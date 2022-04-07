أخبار دولية 07 نيسان 2022 - 14:13 07/04/2022 14:13:00 هل من تطور في المفاوضات بين روسيا واوكرانيا؟

هل من تطور في المفاوضات بين روسيا واوكرانيا؟

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لا شيء يوحي ان المفاوضات بين روسيا واوكرانيا ستحقق نتائج ملموسة في القريب العاجل.. وعليه الحرب مستمرة. الإعلان

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