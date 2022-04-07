أخبار دولية
07 نيسان 2022 - 14:13
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هل من تطور في المفاوضات بين روسيا واوكرانيا؟

هل من تطور في المفاوضات بين روسيا واوكرانيا؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار روسيا,أوكرانيا,هل من تطور في المفاوضات بين روسيا واوكرانيا؟
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Lebanon News

لا شيء يوحي ان المفاوضات بين روسيا واوكرانيا ستحقق نتائج ملموسة في القريب العاجل.. وعليه الحرب مستمرة.
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