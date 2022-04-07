السفارة الأميركية: الولايات المتحدة ترحب بالاتفاق بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي

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رحّبت الولايات المتحدة بالتوصل الى اتفاق على مستوى الموظفين "staff-level agreement" بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، بحسب بيان صادر عن السفارة الأميركية في بيروت.وأشادت بالعمل الجاد الذي قام به وفد الصندوق وفريق رئيس الحكومة، مؤكدةً أن لبنان التزم ببرنامج إصلاحي طموح وشامل، بما في ذلك الخطوات التنفيذية المسبقة التي تتضمن إصلاح قطاعه المصرفي وتحسين الشفافية وبدء الطريق نحو القدرة على الاستمرار في تحمل الديون.وحثّت واشنطن على تمرير التشريعات المطلوبة بسرعة وتنفيذ جميع الخطوات المسبقة، معربة عن حرصها على تنفيذ هذه الإصلاحات من أجل إيصال الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي إلى ثمارها للمساعدة في إنقاذ الاقتصاد وإعادته إلى مسار الاستدامة.