كندا تعزز إنفاقها العسكري بمقدار 8 مليارات دولار بسبب النزاع في أوكرانيا

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LBCI News Lebanon

قررت كندا زيادة إنفاقها العسكري بمقدار ثمانية مليارات دولار كندي (6,4 مليار دولار أميركي) على مدى خمس سنوات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما جاء في ميزانية الحكومة الفدرالية التي تم الكشف عنها الخميس.



وقالت وزيرة المالية كريستيا فريلاند خلال مؤتمر صحافي: "ننفق الآن على الدفاع أكثر مما توقعنا قبل الغزو الروسي لأوكرانيا"، مضيفة أن هذه الحرب تشكل "أخطر تهديد للعالم اليوم". لكن نسبة الإنفاق الدفاعي هذه لن تسمح لأوتاوا بالوصول إلى الهدف الذي يريده حلف شمال الأطلسي، والمحدّد بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.