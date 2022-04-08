الاتحاد الأوروبي يفرض حظراً على واردات الفحم الروسي

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فرض الاتحاد الأوروبي الخميس حظراً على واردات الفحم الروسي وقرر أيضاً إغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية، وذلك في إطار حزمة خامسة من العقوبات ضدّ موسكو، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد.كما تنص هذه الحزمة "الكبيرة للغاية" على حظر صادرات إلى روسيا بقيمة تصل إلى 10 مليارات يورو، تشمل خاصة البضائع التكنولوجية المتطورة، وتجميد أصول العديد من البنوك الروسية.وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت هذه العقوبات الجديدة بعد اكتشاف عشرات الجثث لمدنيين نهاية الأسبوع الماضي في مدينة بوتشا بضواحي العاصمة الأوكرانية.