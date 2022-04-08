أخبار دولية
08 نيسان 2022 - 00:40
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بروكسل تقترح زيادة مساعدتها العسكرية لأوكرانيا بمقدار نصف مليار يورو

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بروكسل تقترح زيادة مساعدتها العسكرية لأوكرانيا بمقدار نصف مليار يورو
Lebanon News

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الخميس أنّ وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اقترح تخصيص نصف مليار يورو إضافي لتقديم مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكّداً "دعمه" لهذا الاقتراح.
 
     
وقال ميشال في تغريدة على تويتر "بمجرد الموافقة سريعاً على هذا الاقتراح، ستصل قيمة الدعم المقدّم من الاتحاد الأوروبي لمعدات عسكرية لأوكرانيا إلى 1,5 مليار يورو".
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وأعرب رئيس المجلس الذي يضم الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل عن "الشكر والدعم" لهذا الاقتراح.
 
     
وبحسب مصدر دبلوماسي فإنّ هذا الاقتراح وافقت عليه اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي خلال اجتماع عقدته الخميس على مستوى السفراء.
 
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