أخبار دولية
08 نيسان 2022 - 00:44
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إصابة أربعة عسكريين أميركيين بهجوم صاروخي في شمال شرق سوريا

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إصابة أربعة عسكريين أميركيين بهجوم صاروخي في شمال شرق سوريا
Lebanon News
أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي "سنتكوم" أنّ أربعة عسكريين أميركيين أصيبوا بجروح طفيفة في هجوم صاروخي استهدف فجر الخميس قاعدة يستخدمها التحالف المناهض للجهاديين في منطقة دير الزور في شمال شرق سوريا.
 
     
وقالت "سنتكوم" في بيان نشرت نسخة منه بالعربية على موقعها الإلكتروني إنّ "قوات التحالف في القرية الخضراء في شرق سوريا تعرّضت لهجمتين بنيران غير مباشرة استهدفت مبنيين للدعم"، موضحة أنّ الهجوم تمّ قرابة الساعة الأولى فجراً .
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وأضاف البيان أنه "يتم حالياً تقييم الحالة الصحية لأربعة من أفراد الخدمة العسكرية من الولايات المتحدة من الذين تعرضوا لإصابات طفيفة ولاحتمال إصابات الدماغ الرضحية". 
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