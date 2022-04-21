واشنطن تكشف عن مساعدة اقتصادية إضافية لكييف بقيمة 500 مليون دولار

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أعلنت الولايات المتحدة أنها ستصرف مساعدة اقتصادية إضافية بقيمة 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، لتُضاف إلى مساعدة بالقيمة نفسها خصّصها الرئيس الأميركي جو بايدن في آذار لكييف، وفق ما أعلن مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية.وكان من المتوقع أن تعلن وزيرة الخزانة جانيت يلين عن هذه المساعدة اليوم، أثناء لقاء مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال حضوريًا في واشنطن.وأوضح المسؤول الأميركي أن من شأن هذه المساعدة أن تسمح لأوكرانيا بالحفاظ على حسن سير عمل الحكومة من خلال دفع خصوصًا الرواتب والمعاشات التقاعدية وتجنّب تدهور الوضع الإنساني في البلاد.