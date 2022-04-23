أخبار دولية
23 نيسان 2022 - 00:24
Back

المصرف المركزي الألماني: كلفة باهظة على ألمانيا إذا حظر الغاز الروسي

المصرف المركزي الألماني: كلفة باهظة على ألمانيا إذا حظر الغاز الروسي Lebanon, news ,lbci ,أخبار الغاز الروسي, ألمانيا,المصرف المركزي الألماني,المصرف المركزي الألماني: كلفة باهظة على ألمانيا إذا حظر الغاز الروسي
episodes
المصرف المركزي الألماني: كلفة باهظة على ألمانيا إذا حظر الغاز الروسي
Lebanon News
حذر المصرف المركزي الألماني "البوندسبنك" الجمعة من أنه إذا فرض الإتحاد الأوروبي حظرًا فوريًا على الغاز الروسي فإن كلفة هذا الإجراء على ألمانيا التي تعتمد بشدة على مورد الطاقة هذا ستكون باهظة إذ يمكن أن تصل هذا العام إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي.
     
وأشار البوندسبنك في تقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا قد ينخفض بما يصل إلى 5% بالنسبة للتوقعات الإقتصادية الراهنة إذا ما توقفت واردات الغاز الروسي في الحال، سواء لسبب إرادي أو مفاجئ.
الإعلان
     
وأوضح أن هذا الأمر يعني أرباحًا فائتة مقدارها 180 مليار يورو بالنسبة للإنتاج الوطني.
الإعلان
إقرأ أيضاً