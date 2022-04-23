المصرف المركزي الألماني: كلفة باهظة على ألمانيا إذا حظر الغاز الروسي

الإعلان

حذر المصرف المركزي الألماني "البوندسبنك" الجمعة من أنه إذا فرض الإتحاد الأوروبي حظرًا فوريًا على الغاز الروسي فإن كلفة هذا الإجراء على ألمانيا التي تعتمد بشدة على مورد الطاقة هذا ستكون باهظة إذ يمكن أن تصل هذا العام إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي.وأشار البوندسبنك في تقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا قد ينخفض بما يصل إلى 5% بالنسبة للتوقعات الإقتصادية الراهنة إذا ما توقفت واردات الغاز الروسي في الحال، سواء لسبب إرادي أو مفاجئ.وأوضح أن هذا الأمر يعني أرباحًا فائتة مقدارها 180 مليار يورو بالنسبة للإنتاج الوطني.