أخبار دولية
23 نيسان 2022 - 07:56
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صمت انتخابي قبيل ساعات من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

فرنسا دخلت رسميًا مهلة الصمت الإنتخابي... Lebanon, news ,lbci ,أخبار الصمت الإنتخابي,فرنسا,فرنسا دخلت رسميًا مهلة الصمت الإنتخابي...
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Lebanon News
الحملة الإنتخابية الفرنسية إنتهت عند منتصف ليل الجمعة السبت.

ويلتزم كل من  المرشحين للإنتخابات الرئاسية إيمانويل ماكرون ومنافسته اليمينية القومية مارين لوبن الصمت قبل يوم من الإنتخابات التي تبدو نتائجها حاسمة لمستقبل فرنسا.
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