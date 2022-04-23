صمت انتخابي قبيل ساعات من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

فرنسا دخلت رسميًا مهلة الصمت الإنتخابي...

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LBCI News Lebanon

الحملة الإنتخابية الفرنسية إنتهت عند منتصف ليل الجمعة السبت.



ويلتزم كل من المرشحين للإنتخابات الرئاسية إيمانويل ماكرون ومنافسته اليمينية القومية مارين لوبن الصمت قبل يوم من الإنتخابات التي تبدو نتائجها حاسمة لمستقبل فرنسا.