أخبار دولية
23 نيسان 2022 - 07:48
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فيض النور المقدس من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة...(فيديو)

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Lebanon News
فاض النور المقدس من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة في الاراضي المقدسة.
 
وحضر مئات المؤمنين إلى باحة الكنيسة لإضاءة شموعهم بالنور المقدس وأخذ البركة.
 
ومن المتوقع أن تصل الشعلة المقدسة إلى لبنان مساءً عن طريق الأردن بطائرة تابعة للمديل إيست.
 
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