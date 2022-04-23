فيض النور المقدس من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة...(فيديو)

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فاض النور المقدس من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة في الاراضي المقدسة.وحضر مئات المؤمنين إلى باحة الكنيسة لإضاءة شموعهم بالنور المقدس وأخذ البركة.ومن المتوقع أن تصل الشعلة المقدسة إلى لبنان مساءً عن طريق الأردن بطائرة تابعة للمديل إيست.