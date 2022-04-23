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23 نيسان 2022 - 07:48
23/04/2022 07:48:00
فيض النور المقدس من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة...(فيديو)
فيض النور المقدس من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة...
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LBCI News Lebanon
فاض النور المقدس من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة في الاراضي المقدسة.
وحضر مئات المؤمنين إلى باحة الكنيسة لإضاءة شموعهم بالنور المقدس وأخذ البركة.
ومن المتوقع أن تصل الشعلة المقدسة إلى لبنان مساءً عن طريق الأردن بطائرة تابعة للمديل إيست.
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