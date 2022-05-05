أخبار دولية
05 أيار 2022 - 13:33
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في المملكة العربية السعودية.. كيف هي الترتيبات الآن قبل ساعات من فتح الصناديق؟

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Lebanon News
تبدو السفارة اللبنانية في المملكة العربية السعودية كخلية نحل حتى هذه الساعة، عشية انتخابات المغتربين.

ولفت السفير اللبناني لدى السعودية فوزي كبارة في حديث للـLBCI إلى أن ورشة العمل قائمة ومستمرة للصباح، وذلك لحسن سير العملية الانتخابية.
 
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