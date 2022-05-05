أخبار دولية
05 أيار 2022 - 13:33
05/05/2022 13:33:00
في المملكة العربية السعودية.. كيف هي الترتيبات الآن قبل ساعات من فتح الصناديق؟
كيف هي الترتيبات الآن قبل ساعات من فتح الصناديق؟
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LBCI News Lebanon
تبدو السفارة اللبنانية في المملكة العربية السعودية كخلية نحل حتى هذه الساعة، عشية انتخابات المغتربين.
ولفت السفير اللبناني لدى السعودية فوزي كبارة في حديث للـLBCI إلى أن ورشة العمل قائمة ومستمرة للصباح، وذلك لحسن سير العملية الانتخابية.
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