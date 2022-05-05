في المملكة العربية السعودية.. كيف هي الترتيبات الآن قبل ساعات من فتح الصناديق؟

تبدو السفارة اللبنانية في المملكة العربية السعودية كخلية نحل حتى هذه الساعة، عشية انتخابات المغتربين.ولفت السفير اللبناني لدى السعودية فوزي كبارة في حديث للـLBCI إلى أن ورشة العمل قائمة ومستمرة للصباح، وذلك لحسن سير العملية الانتخابية.