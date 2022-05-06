حريق ضخم يواصل التمدد في نيو مكسيكو الأميركية بعد شهر من اندلاعه

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يواصل الدفاع المدني الأميركي العمل على احتواء حريق ضخم يشتعل منذ أكثر من شهر في ولاية نيو مكسيكو ويثير مخاوف مع اقتراب الصيف في غرب الولايات المتحدة الذي يضربه الجفاف.وأتى "حريق هرميتس" على نحو 680 كيلومترا مربعا في الطرف الجنوبي من جبال الروكي، ودمر حوالى 170 عقارا وأجبر على إخلاء ما يقرب من 16 ألف منزل، ولم يتم احتواء سوى 20 بالمئة منه.وقالت حاكمة ولاية نيو مكسيكو ميشيل لوجان غريشام في تصريح صحافي الجمعة "هذا حريق تاريخي... هذه مرحلة حرجة من الحريق". وأضافت "هناك ارتفاع في درجات الحرارة ورياح شديدة. هذه أسوأ ظروف ممكنة خلال أي حريق".يذكر ان الحريق اندلع في 6 نيسان عندما خرجت عن السيطرة نيران أشعلتها السلطات بهدف إزالة الغطاء النباتي الزائد في منطقة خاضعة للرقابة.