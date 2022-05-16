أخبار دولية
16 أيار 2022 - 04:10
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روسيا: سعي السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف الأطلسي "خطأ جسيم"

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روسيا: سعي السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف الأطلسي &quot;خطأ جسيم&quot;
Lebanon News

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن سعي السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الاطلسي ردًا على الهجوم الروسي على أوكرانيا يشكل "خطأً فادحًا". 
 
     
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن ريباكوف قوله "إنه خطأ جسيم إضافي ستكون لعواقبه أبعاد هائلة".
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