سبعة قتلى جرّاء حريق عبّارة في الفيليبين

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قُتل سبعة أشخاص على الأقلّ وأنقِذ نحو 100 آخرين في الفيليبين إثر نشوب حريق في عبّارة أجبر الركّاب على القفز منها، وفق ما أعلن خفر السواحل وشهود.واندلع الحريق في "ميركرافت 2" أثناء نقلها 124 راكبًا من جزيرة بوليلو إلى مقاطعة كويزون في جزيرة لوزون الرئيسية. وقال المتحدث باسم خفر سواحل الفيليبين إنّ 105 ركّاب أنقِذوا حتّى الآن وإنّ البحث عن ناجين آخرين جارٍ.وفي المجموع، كان على متن العبارة 134 شخصا هم الركاب وأفراد الطاقم.وتصاعدت سحب كثيفة من الدخان الأسود من العبّارة بينما اجتاحت النيران السفينة بكاملها.وشوهِد أشخاص في الماء يرتدون سترات نجاة، وأنقذت عبّارات أخرى عددا منهم.وقال القبطان برونيت أزاغرا الذي كانت سفينته على بُعد 500 متر من "ميركرافت" عندما اندلع الحريق، "تمكّنا من إنقاذ 40 ناجيًا".