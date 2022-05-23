أربعة قتلى على الأقل في انهيار مبنى بجنوب غرب إيران

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قتل أربعة أشخاص على الأقل واعتبر العشرات في عداد المفقودين جراء انهيار مبنى قيد الإنشاء في مدينة آبدان بجنوب غرب إيران، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإثنين.وأورد التلفزيون نبأ عن "انهيار أجزاء من مبنى متروبول المؤلف من عشر طبقات والواقع في مدينة آبادان، مركز محافظة خوزستان".وأوضح أن أسباب انهيار المبنى هي قيد التحقيق.ونقلت القناة عن المتحدث باسم هيئة الاغاثة الوطنية مجتبى خالدي قوله "حتى الآن، قضى أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 21 آخرون" في الانهيار.من جهتها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية في خوزستان أن 80 شخصا على الأقل علقوا جراء انهيار المبنى، وأن العمل جارٍ لانقاذهم. وأضافت أن رجال الانقاذ يستخدمون الكلاب البوليسية للمساعدة في عمليات البحث.وأشار التلفزيون الرسمي الى أن المبنى يقع على "الشارع المركزي الأكثر ازدحاما في المدينة"، ويجاور مباني "تجارية وطبية وأخرى تضم العديد من المكاتب".