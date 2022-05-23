دبلوماسي روسي يستقيل على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا

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استقال دبلوماسي روسي في جنيف من منصبه احتجاجا على الحرب التي تشنها بلاده على أوكرانيا، وقال لزملاء له "لم يسبق أن خجلت ببلادي بهذا القدر".وجاء في رسالة لبوريس بونداريف، مستشار بعثة موسكو إلى الأمم المتحدة في جنيف إنه قرر مغادرة منصبه بعد 20 عاما من العمل الدبلوماسي، منددا بالغزو الروسي لأوكرانيا.ودان بونداريف في رسالته التي تلقّتها بعثات دبلوماسية عدة في جنيف واطّلعت عليها وكالة فرانس برس "الحرب العدوانية التي يشنّها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على أوكرانيا وعمليا على الغرب بأكمله".وهو اعتبر أن هذه الحرب "جريمة ليس فقط ضد الشعب الأوكراني، بل أيضا، ربما، الجريمة الأخطر ضد الشعب الروسي".