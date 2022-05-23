منطقة خيرسون الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية تعلن الروبل عملة رسمية

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أعلنت السلطات في منطقة خيرسون الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية الإثنين، اعتماد الروبل عملة رسمية إلى جانب الهريفنيا الأوكرانية.وكانت عاصمة المنطقة خيرسون أول مدينة كبرى تسقط في أيدي القوات الروسية بعد إطلاق موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.وقال رئيس الإدارة الإقليمية الموالي لموسكو فلاديمير سالدو في خطاب عبر الفيديو "سيصدر اليوم مرسوم يضفي الطابع الرسمي على اعتماد عملتين في منطقة خيرسون".وأوضح "سيكون سعر صرف الروبل الروسي ضعف سعر الهريفنيا، روبلان روسيان في مقابل هريفنيا واحدة".