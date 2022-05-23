السعودية تعلن تسيير رحلات دولية أسبوعية إلى مطار نيوم

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أعلنت السعودية أنها ستسيّر بدءا من الشهر المقبل رحلات جوية أسبوعية من مدينة نيوم المستقبلية التي تعمل على بنائها إلى وجهات دولية تبدأ بدبي المجاورة.وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ الرحلات التي ستشغلها الخطوط الجوية السعودية الناقل الرسمي بالبلاد بين نيوم ودبي "تبدأ نهاية حزيران المقبل، مع خطط مستقبلية لتسيير رحلات مباشرة إلى لندن".ونيوم التي تقدّر تكلفتها بـ500 مليار دولار وتبنيها السعودية على البحر الأحمر جزء من مخططات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد السعودي المرتهن للنفط. وتسعى السعودية من خلال "نيوم" إلى بناء مدينة مستقبلية مستوحاة من أفلام الخيال العلمي مع سيارات أجرة طائرة وروبوتات عاملة.ويأتي تشغيل الرحلات الجوية المنتظمة إلى نيوم، فيما تسعى السعودية لتطوير قطاع الطيران بها لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للسفر الجوي.