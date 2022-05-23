6 قتلى في هجوم نسب لتنظيم الدولة الاسلامية في شمال العراق

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قتل ستة أشخاص على الأقلّ، هم ثلاثة عناصر أمن وثلاثة مراهقين، في هجوم نسب لتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة زراعية في محافظة كركوك الشمالية، بعدما هرعوا لإخماد حريق في حقل حنطة في المنطقة، على ما أفاد مسؤول محلي ومصدر أمني.وبعد هذا الهجوم الأول في المنطقة الواقعة في جنوب كركوك، تعرضت سيارة شرطة متوجهة إلى المكان لإطلاق نار وتفجير بعبوة، من دون تسجيل إصابات، كما أفاد حسين عادل مدير ناحية تازة خورماتو التي وقع فيها الهجوم، لوكالة فرانس برس.وأعلنت السلطات العراقية هزيمة تنظيم الدولة الاسلامية أواخر العام 2017، لكن على الرغم من هزم التنظيم في كلّ من العراق وسوريا، لا يزال قادراً على شنّ هجمات ويحتفظ بخلايا له في المناطق النائية. وأحرق الجهاديون خلال السنوات الماضية، العشرات من الحقول في البلدين، وتبنوا طريقة الهجوم هذه عبر منصاتهم.