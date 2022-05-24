مقتل طيارين جراء تحطم مقاتلة في مهمة تدريب وسط إيران

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قتل طياران في تحطم طائرة مقاتلة من طراز "أف-7" خلال مهمة تدريب في وسط إيران الثلاثاء، وفق الإعلام الرسمي.وأورد الموقع الإلكتروني للتلفزيون "إيريب نيوز"، نبأ مقتل الطيارين خلال الحادث الذي وقع صباحًا في منطقة أنارك بمحافظة أصفهان وسط الجمهورية الإسلامية.وأشار المصدر نفسه إلى أن المقاتلة كانت تتبع أسطول القوات الجوية للجيش الإيراني، وتحطمت بعيد إقلاعها من قاعدة عسكرية في أصفهان لأداء مهام تدريب في أجواء أنارك.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن معاون محافظ أصفهان محمد رضا جان نثاري قوله إن المقاتلة تحطمت عند الساعة 08:10 صباحًا (03:40 ت غ)، مشيرًا إلى أن الأسباب موضع تحقيق.