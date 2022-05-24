وزير الخارجية السعودي: انهيار الدولة اللبنانية أمر خطير وينبغي الإسراع في الإصلاحات

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اعتبر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن انهيار الدولة اللبنانية أمر خطير، مشددا على أنه ينبغي الإسراع في الإصلاحات من أجل تجنب ذلك، وقال:" إذا قام اللبنانيون بالإصلاحات سنرى ما يمكننا فعله".وأكد بن فرحان، في حوار صحفي، أن السعودية معنية بعودة العملية السياسية في لبنان، لافتا إلى أنه ينبغي على الأطراف كافة العمل على ذلك، ورأى أن موضوع حزب الله بيد اللبنانيين.وأشار إلى أن انتخابات لبنان قد تكون خطوة إيجابية لكن من السابق لأوانه قول ذلك.في سياق آخر، كشف أن المملكة العربية السعودية أحرزت بعض التقدم مع إيران،معتبرا أنه لا يزال غير كافٍ بعد.وأوضح وزير الخارجية السعودية أن أيادي المملكة ممدودة إلى إيران، مشيرًا إلى أنه على إيران أن تبني الثقة من أجل التعاون المستقبلي.ولفت الأمير فيصل بن فرحان، إلى أن الملكة لا تنظر للشائعات حول زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية، مؤكدًا أنه إذا كان هناك زيارة سيعلن عنها من خلال الوسائل الرسمية.