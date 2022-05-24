وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على مسؤول مالي وشبكة مؤلفة من 3 ميسِرين ماليين من حماس

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فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) عقوبات اليوم على مسؤول مالي من حماس بالإضافة إلى شبكة مؤلفة من ثلاثة ميسِرين ماليين من حماس و6 شركات حققت إيرادات لهذه الجماعة الإرهابية من خلال إدارة حافظة استثمارات دولية.ويمتلك مكتب الاستثمار التابع لحماس والذي تقوم قيادته بالإشراف على هذه الشبكة، أصولاً تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار أميركي، بما في ذلك شركات في السودان وتركيا والمملكة العربية السعودية والجزائر والإمارات العربية المتحدة.وبينما يمارس مجلس الشورى واللجنة التنفيذية لحماس السيطرة والإشراف على الحافظة الاستثمارية الدولية للجماعة، فإن مكتب الاستثمار هو المسؤول عن الإدارة اليومية لهذه الحافظة الاستثمارية.