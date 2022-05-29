هل تشكّل مسيرة الاعلام مقدمة لمرحلة جديدة؟

أخبار دولية
29 أيار 2022 - 13:06
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Lebanon News
سحبت القدس الانظار من كل العالم في يوم الاعلام. 
لا تزال حدة التوتر متصاعدة، بعدما اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى فيما أغلقت الشرطة الإسرائيلية مصلى الرحمة، وحاصرت المصلين في المسجد القبلي. 
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