أخبار دولية 29 أيار 2022 - 13:06 29/05/2022 13:06:00 هل تشكّل مسيرة الاعلام مقدمة لمرحلة جديدة؟

القدس سحبت الانظار من كل العالم في يوم الاعلام

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LBCI News Lebanon

سحبت القدس الانظار من كل العالم في يوم الاعلام.

لا تزال حدة التوتر متصاعدة، بعدما اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى فيما أغلقت الشرطة الإسرائيلية مصلى الرحمة، وحاصرت المصلين في المسجد القبلي. الإعلان

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