في زمن المواجهة..مناورة إسرائيلية أُطلق عليها إسم عربات النار

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LBCI News Lebanon

بمدى تصعيد التهديد المتبادل بين اسرائيل وايران والكشف عن مسؤولية اسرائيل بتنفيذ اغتيالات او عمليات ضد اهداف ايرانية ومنشآت نووية ترتفع حدة التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان ويكثف الجيش الاستعدادات العسكرية حتى وصلت هذه الفترة الى ذروتها، مقارنة مع السنوات الخمس الاخيرة على الاقل، سواء بالتدريبات العسكرية او بخطط الحرب المقبلة مع لبنان حتى وضعت اسرائيل المنطقة برمتها على مرجل من الوقود.

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عربات النار الاسم الذي اطلقته اسرائيل على المناورة المستمرة حتى مطلع حزيران وخصص الجيش معظمها للتدريب على محاكاة حرب مع لبنان برا وبحرا وجوا . وفي مركز المناورة التدريب على توغل بري، وهو ما شكل نقطة ضعف كبيرة لاسرائيل في حرب لبنان الثانية واختار الجيش منطقة وعرية في مجيدو القريبة من الناصرة وبلدات فلسطينيي 48 لتشابهها الجغرافي بالبلدات اللبنانية.

وبحرا وبعد انهاء تدريبات في عرض البحر على احتمال تعرض آبار الغاز لهجمات صاروخية انتقل التدريب الى قبرص لترفع اسرائيل حدة الأجواء الحربية وكأن الحرب ستندلع في غضون أيام واعلن الجيش ان التدريبات في قبرص لتشابه المناطق البحرية بالمناطق الموجودة فيها منشآت الغاز.