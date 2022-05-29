شرطة سريلانكا استخدمت الغاز المسيل للدموع خلال تظاهرة طلابية جديدة

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أطلقت الشرطة في سريلانكا الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف الطلاب الذين حاولوا اقتحام منزل الرئيس غوتابايا راجاباسكا اليوم، فيما عرضت الحكومة فتح قنوات حوار مع المتظاهرين المطالبين باستقالته لتهدئة الأوضاع.واستخدمت فرق مكافحة الشغب خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، فيما أزال المتظاهرون حواجز حديدا صفراء من طريق يؤدي إلى المقر الرسمي للرئيس غوتابايا راجاباكسا في كولومبو.وعلى مقربة، تظاهر آلاف الرجال والنساء لليوم الـ51 على التوالي خارج مكتب راجاباكسا اليوم، مطالبين إياه بالتنحي بسبب أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها البلاد منذ استقلالها.ومساء اليوم، تحدّث رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغ عبر التلفزيون الوطني وعرض على المتظاهرين الشباب دورا أكبر في إدارة البلاد.وقال: "الشباب يطالبون بتغيير النظام القائم"، مقدما خطة لتشكيل 15 لجنة للعمل مع البرلمان بهدف تقرير السياسات الوطنية.وأضاف: "أقترح تعيين أربعة ممثلين للشباب في كل لجنة من اللجان الـ15"، مشيرا إلى أنه يمكن اختيارهم من المتظاهرين الحاليين.ورانيل ويكريميسينغ ليس من حزب راجاباكسا، لكنه عيّن في منصبه بعد استقالة ماهيندا، الشقيق الأكبر للرئيس، من رئاسة الوزراء في 9 أيار بعد أسابيع من الاحتجاجات، عندما لم يوافق أي نائب آخر على تولي المنصب.وجاء هذا التحرك الطلابي الأحد في اليوم التالي من مواجهة مماثلة عندما حاول متظاهرون اقتحام مقر إقامة راجاباكسا الرسمي الخاضع لحراسة مشددة والذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية حيث يتحصّن منذ حاصر الآلاف منزله الخاص في 31 آذار.وتعاني سريلانكا من أسوأ انهيار اقتصادي منذ الاستقلال، مع نقص الوقود والمواد الأساسية الأخرى مما يجعل الحياة صعبة على سكانها البالغ عددهم 22 مليونا.وطلبت الحكومة الشهر الماضي من صندوق النقد الدولي مساعدة مالية طارئة وما زالت المحادثات جارية، كما تخلّفت البلاد عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار.وانخفضت قيمة عملتها بنسبة 44,2 % مقابل الدولار الأميركي هذا العام فيما سجّل التضخم مستوى قياسيا بلغ 33,8 % الشهر الماضي.