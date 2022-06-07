القضاء الإسباني يرغب باستجواب مؤسس الشركة المطورة لبرنامج بيغاسوس

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أعلن القضاء الثلاثاء أن القاضي المكلف التحقيق في قضية التجسس على عدد من أعضاء الحكومة الإسبانية، بينهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، يريد أن يستجوب في إسرائيل رئيس شركة "إن إس أو" التي طورت برنامج "بيغاسوس".واستدعى القاضي التابع للمحكمة الوطنية العليا الإسبانية أيضًا في 5 تموز فيليكس بولانيوس الوزير المقرب من سانشيز للإستماع إليه كشاهد في هذه القضية الحساسة للغاية.وذكرت المحكمة الوطنية العليا أن "القاضي قرر توسيع نطاق لجنة الإنابة القضائية المرسلة إلى إسرائيل حتى تتمكن اللجنة التي سيقودها بنفسه من السفر إلى هذا البلد لاستجواب رئيس الشركة التي تسوّق برنامج بيغاسوس".