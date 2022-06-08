إيطاليا: حصار الموانىء الأوكرانية قد يؤدي الى وفاة "ملايين" الأشخاص

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حذر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو من الحصار الروسي للموانىء الأوكرانية الذي يعرقل صادرات القمح وقد يتسبب بوفاة "ملايين" الأشخاص.وقال دي مايو إن "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لحلحلة الوضع. ننتظر من روسيا مؤشرات واضحة وملموسة لأن عرقلة صادرات القمح يعني إبقاءها رهينة والحكم بالإعدام على ملايين الأطفال والنساء والرجال".وكان وزير الخارجية الإيطالي يتحدث في ختام مؤتمر وزاري حول الأمن الغذائي في الدول المتوسطية بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة (فاو) وألمانيا التي تتولى راهنا الرئاسة الدورية المجموعة السبع الى جانب أطراف أخرى.ولا يمكن لأوكرانيا اللاعب الرئيسي في السوق العالمية للحبوب، تصدير محاصيلها العالقة حاليا في مرافئها اثر الغزو الروسي.من جهته، أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب أن ارتفاع أسعار الوقود ومنتجات أساسية أخرى يفاقم الأزمة في بلاده.وقال: "الحرب في أوكرانيا يجب أن تتوقف بأي ثمن" مضيفا اذا لم يكن ذلك ممكنا فإن "الأطراف المعنية يجب ان تخضع لضغوط للسماح بتصدير آمن للحبوب ومنتجات أساسية أخرى بدون أي تأخير".وأضاف "لا يمكن للعالم أن يبقى تحت رحمة أزمات عسكرية في أوروبا أو مناطق أخرى في العالم".