زيلينسكي يدعو إلى استبعاد روسيا من منظمة الأغذية والزراعة

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم، إلى استبعاد روسيا من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، وسط اتهامات لموسكو بعرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية وسرقتها.وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو خلال اجتماع وزاري لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي: "لا يمكن التحدث عن تمديد عضوية روسيا في منظمة الأغذية والزراعة. لم سيكون لروسيا مكان فيها إذا تسببت في المجاعة لما لا يقل عن 400 مليون شخص أو حتى أكثر من مليار شخص؟".وأضاف زيلينسكي خلال هذا المؤتمر المنعقد في باريس: "البحر الأسود الذي يعتبر أحد الطرق الرئيسية في العالم لصادرات المواد الغذائية، تغلقه البحرية الروسية".وتهدف منظمة الفاو التي أنشئت عام 1945، إلى "تحقيق الأمن الغذائي للجميع" من خلال ضمان "حصول الناس بانتظام على ما يكفي من الغذاء" كما تشير على موقعها الإلكتروني.