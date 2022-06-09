مقتل شخص على الأقل بسقوط طائرة عسكرية فوق مساكن في الصين

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تحطمت مقاتلة عسكرية صينية على مساكن في وسط البلاد اليوم، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة اثنين آخرين، وفق ما أورد التلفزيون الحكومي.وتعرّضت هذه الطائرة المقاتلة التابعة للقوات الجوية وهي من طراز "جيه-7" "لحادث أثناء رحلة تدريبية" وتحطمت "قرب مطار" شيانغيانغ كما أوضحت محطة "سي سي تي في" الحكومية، مشيرة إلى "تضرر منازل".وشيانغيانغ هي بلدة في مقاطعة هوباي تقع على مسافة حوالى ألف كيلومتر جنوب غرب بكين.وأفادت المحطة بأن الطيار تمكن من الخروج ونقل إلى المستشفى، كاشفة أن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية نيرانا وعمودا من الدخان الأسود يتصاعدان من قاعدة أبنية، بعضها يبدو مدمرا تماما.وشهدت الصين في السابق حوادث مميتة لتحطم طائرات عسكرية. لكن عادة ما تكون السلطات ووسائل الإعلام متكتمة.